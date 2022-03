Rencontre avec l’artiste Meris Angioletti Riga, 19 mars 2022, Saint-Pierre-de-Trivisy.

Pour terminer en partageant un moment convivial, nous vous invitons à apporter un petit quelque-chose à manger et/ou à boire ! Ancrées tant dans l’histoire des arts – des premières abstractions de la fin du 19e siècle au « cinéma élargi » théorisé par Gene Youngblood dans les années 1970 – que dans les sciences cognitives, la psychologie ou les croyances ésotériques, les œuvres de Meris Angioletti interrogent les mécanismes de la perception, de la mémoire et de la psyché. Empreint d’une méthode analytique dans laquelle recherche iconographique et écriture jouent un rôle complémentaire, son travail prend la forme d’installations lumineuses ou sonores, de projections vidéo, de diaporamas, de publications et de tirages photographiques. Plaçant les processus psychiques au cœur de sa recherche, elle interroge la perception du regardeur et les mécanismes actionnés. Née à Bergamo, Italie, en 1977. Après le diplôme en photographie à l’école Bauer de Milan, en 2004 elle termine les études à l’Académie de Beaux-Arts Brera de Milan. Elle est à présent chercheuse dans le cadre de l’école doctorale APESA – Paris I. [www.merisangioletti.com](http://www.merisangioletti.com) [https://www.rigaproject.fr/](https://www.rigaproject.fr/) RIGA est une association loi 1901 qui a pour objet la promotion de l’art contemporain à travers l’accompagnement d’artistes plasticiens, commissaires d’exposition ou écrivains invités en résidence. Situé à Saint-Pierre-de-Trivisy (Tarn) à l’intérieur du Parc Naturel Régional du Haut-Languedoc, RIGA offre un cadre de basse à moyenne montagne à la pointe sud du Massif Central. RIGA c’est l’accès à quantité d’ouvrages, un métissage de références, de supports et de hiérarchies à la disposition des résidents : livres pratiques, manuels techniques ou didactiques, classeurs ou plans vernaculaires, brochures publicitaires ou de propagande, annuaires professionnels, catalogues de vente, éditions d’entreprise, aux côtés des livres d’art ou de littérature – tout un fonds de voisinages hétéroclites, soit quelques milliers de titres où pouvoir puiser librement. Lieu de recherches et d’expérimentations – d’exposition, d’édition et d’activités pédagogiques – RIGA inscrit son action dans un territoire local et régional ouvert sur le monde. RIGA 20 Avenue de Lacaune 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy, Tarn, France riga.association(a)protonmail.com +33 6 48 13 80 53 Instagram : @rigaproject

Gratuit

A l’occasion de la résidence de Meris Angioletti à RIGA (Saint-Pierre-de-Trivisy), rencontre avec l’artiste pour une présentation et des échanges informels autour de sa démarche.

Riga 20 avenue de Lacaune, 81330 Saint-Pierre-de-Trivisy Saint-Pierre-de-Trivisy Tarn



