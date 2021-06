Amiens FRAC Picardie Amiens, Somme Rencontre avec l’artiste Lucy Orta dans le cadre de l’exposition DRAWING POWER – Children of Compost FRAC Picardie Amiens Catégories d’évènement: Amiens

FRAC Picardie, le samedi 3 juillet à 18:00

Les oeuvres des artistes **Lucy + Jorge Orta** témoignent de leur engagement pour un monde fait de justice sociale et écologique en mettant en lumière les problèmes récurrent de la société. Le _**Passeport Universel Antarctique**_ en est l’exemple concret. Disponilbe au Frac Picardie, il engage son détenteur dans une démarche responsable face à l’environnement. [[https://www.antarcticaworldpassport.com/fr/](https://www.antarcticaworldpassport.com/fr/)](https://www.antarcticaworldpassport.com/fr/) L’artsite Lucy Orta propose une rencontre chaleureuse avec le public tout au long de la Nuit Européenne des Musées pour faire découvrir sa démarche.

Entrée libre

FRAC Picardie 45 Rue Pointin, Amiens

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00

