le samedi 14 mai à 21:00

La rencontre sera suivie d’une séance de dédicace de son ouvrage “Ateliers d’artistes”, parmi lesquels celui de Girodet figure en bonne place.

Réservation conseillée

Découvrez son univers, à travers ses deux dessins proposant une vision imaginaire de l’atelier de Girodet, qui seront exceptionnellement présentés dans les salles. Musée Girodet 2 rue du Faubourg de la Chaussée 45200 Montargis Montargis Loiret

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

