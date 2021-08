Rencontre avec l’artiste Kim n Kosiahn. Ecomusée des monts du Forez, 19 septembre 2021, Usson-en-Forez.

Ecomusée des monts du Forez, le dimanche 19 septembre à 15:00

Née au Vietnam en 1957, Kim grandit dans un pays en guerre. Diplômée en 1984 de l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon, elle obtient la même année le prix de Paris décerné par la Région Rhône-Alpes puis les bourses de l’OFAJ (Stuttgart, Cologne), de L’AFFA (Saïgon) ) et de La Fondation de France (Paris). Après des années de recherches et de travail de création en France, elle repart au pays de pluie et s’absente volontairement des mouvements de la scène artistique européenne pour laisser place à une démarche de guérison de ses blessures intérieures. Kim n Kosiahn continue aujourd’hui sa création pour la plupart du temps en France, dans son atelier du Massif-Central, au calme et près de la nature. Ayant une double culture elle s’inspire de ses différences pour construire son art. Son art visuel se partage entre la peinture et les installations.

Gratuit pour tous.

Rencontre exceptionnelle avec l’artiste Kim n Kosiahn autour de son exposition “Ici et ailleurs”.

Ecomusée des monts du Forez Quartier Saint-Joseph 42550 Usson-en-Forez Usson-en-Forez Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00