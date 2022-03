Rencontre avec l’artiste Karine Labrunie pour Exposition Mythologies familiales – Regards sur le Liban Galerie de l’UPP Paris Catégories d’évènement: île de France

Rencontre avec l’artiste Karine Labrunie pour Exposition Mythologies familiales – Regards sur le Liban Galerie de l’UPP, 17 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 17 mars 2022

de 19h30 à 22h30

gratuit

Dans le cadre de l’exposition de Karine Labrunie, Mythologies familiales – Regards sur le Liban, nous vous proposons d’assister à une rencontre avec l’artiste autour de ses œuvres le jeudi 17 mars à partir de 19h30. Questionnement autour de la construction de l’identité familiale et d’une représentation de soi au Liban, cette exposition met en valeur les mythes fondateurs que chaque famille véhicule et plus largement le fonctionnement d’une société patriarcale. Mise en abyme d’un regard photographique et sociologique sur la société libanaise, les autels familiaux, récurrences que l’on observe dans les intérieurs libanais, révèlent la place et l’importance des membres de la famille, les valeurs défendues par les choix iconographiques effectués et leur association avec des objets transformés en reliques. Venez partager un moment convivial où l’artiste vous exposera sa démarche artistique et échangera sur les œuvres avec vous. Galerie de l’UPP 11, rue de Belzunce Paris 75010 Contact : 0142772430 contact@upp.photo https://www.upp.photo/fr/agenda/exposition-mythologies-familiales-regards-sur-le-liban-rencontre-avec-l-artiste-karine-labrunie-125 https://www.facebook.com/events/394901662441817/?ref=newsfeed Art contemporain;Conférence;Expo;Photo

© Karine Labrunie

