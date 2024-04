RENCONTRE AVEC L’ARTISTE JUDITH BRUNEL LES OENOCULTURELLES DOMAINE HAUT-LIROU Le Triadou, vendredi 12 avril 2024.

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE JUDITH BRUNEL LES OENOCULTURELLES DOMAINE HAUT-LIROU Le Triadou Hérault

L’exposition « Au fil des étoiles, une odyssée artisitique vers le vin », a lieu au Domaine Haut-Lirou, au Triadou du 2 avril au 31 mai 2024. Venez à la rencontre de l’artiste Judith Brunel au domaine le jeudi 12 avril de 14h à 18h !

Elle vous racontera son implication dans l’exposition, sa manière de travailler et de visualiser ses magnifiques peintures inspirées par la dégustation du vin. Profit

Le concept « The Art of Wine », à retrouver dans la programmation des Oenoculturelles 2024, mêle l’expression artistique à la dégustation de vins d’exception.

L’exposition met à l’honneur des artistes locaux reconnus. Ils sont inspirés des vins dégustés et de leur rencontre avec le vigneron pour créer, de retour dans leurs ateliers, des oeuvres uniques et inédites. En capturant de leur sensibilité, l’esprit, les émotions et les souvenirs évoqués par chaque cuvée.

L’exposition « Au fil des étoiles, une odyssée artisitique vers le vin », a lieu au Domaine Haut-Lirou, au Triadou du 2 avril au 31 mai 2024. Venez à la rencontre de l’artiste Judith Brunel au domaine le jeudi 12 avril de 14h à 18h !

Elle vous racontera son implication dans l’exposition, sa manière de travailler et de visualiser ses magnifiques peintures inspirées par la dégustation du vin. Profitez en pour déguster les cuvées qui sont directement retranscrites sur ses toiles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 14:00:00

fin : 2024-04-12 18:00:00

Le Triadou 34270 Hérault Occitanie contact@lesdomainesjeanpierrerambier.com

L’événement RENCONTRE AVEC L’ARTISTE JUDITH BRUNEL LES OENOCULTURELLES DOMAINE HAUT-LIROU Le Triadou a été mis à jour le 2024-04-09 par OT DU GRAND PIC ST LOUP