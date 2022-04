Rencontre avec l’artiste GILT – GILLES THIEBAULT Place Adèle Pichon 44740 Batz sur mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Dialogues autour de l'exposition "Terres et Morta"
Durée 1h30
Un temps de partage avec l'artiste pour échanger sur sa démarche de création.
Gratuit, sur réservation
Place Adèle Pichon 44740 – Batz-sur-Mer
02 40 23 82 79
contact.musee@cap-atlantique.fr

