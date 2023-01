RENCONTRE AVEC L’ARTISTE CRISTINA ESCOBAR Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges OT EPINAL ET SA REGION Thaon-les-Vosges Catégories d’Évènement: Thaon-Les-Vosges

Vosges

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE CRISTINA ESCOBAR Thaon-les-Vosges, 18 janvier 2023, Thaon-les-Vosges OT EPINAL ET SA REGION Thaon-les-Vosges. RENCONTRE AVEC L’ARTISTE CRISTINA ESCOBAR 1 rue de lorraine Thaon-les-Vosges Vosges

2023-01-18 18:30:00 18:30:00 – 2023-01-18 19:30:00 19:30:00 Thaon-les-Vosges

Vosges Thaon-les-Vosges [RENCONTRE PUBLIQUE AVEC CRISTINA ESCOBAR]

Mercredi 18 janvier à 18h30 au musée du Patrimoine Thaonnais, partez à la découverte du travail de l’artiste plasticienne franco-cubaine Cristina Escobar et de son projet créé pour le territoire de Thaon-les-Vosges, ses habitants et son histoire. Le programme

– Présentation du travail de Cristina Escobar (30 minutes)

– Exposition et échanges autour du projet artistique, collaboratif et participatif «Mission de Territoire» (30 minutes)

– Pot convivial en présence de l’artiste, les collaborateurs, les acteurs locaux et Monsieur le Maire Cédric Haxaire-Accorsi

– Entrée totalement gratuite ! Venez nombreux à cette rencontre ! +33 6 52 53 55 46 Cristina Escobar

Thaon-les-Vosges

dernière mise à jour : 2023-01-13 par OT EPINAL ET SA REGION

Détails Catégories d’Évènement: Thaon-Les-Vosges, Vosges Autres Lieu Thaon-les-Vosges Adresse 1 rue de lorraine Thaon-les-Vosges Vosges OT EPINAL ET SA REGION Ville Thaon-les-Vosges OT EPINAL ET SA REGION Thaon-les-Vosges lieuville Thaon-les-Vosges Departement Vosges

Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges OT EPINAL ET SA REGION Thaon-les-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thaon-les-vosges-ot-epinal-et-sa-region-thaon-les-vosges/

RENCONTRE AVEC L’ARTISTE CRISTINA ESCOBAR Thaon-les-Vosges 2023-01-18 was last modified: by RENCONTRE AVEC L’ARTISTE CRISTINA ESCOBAR Thaon-les-Vosges Thaon-les-Vosges 18 janvier 2023 1 rue de lorraine Thaon-les-Vosges Vosges OT EPINAL ET SA REGION Thaon-Les-Vosges Thaon-les-Vosges Vosges Vosges

Thaon-les-Vosges OT EPINAL ET SA REGION Thaon-les-Vosges Vosges