Nevers Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers, Nièvre Rencontre avec l’artiste Cléa Darnaud Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers Catégories d’évènement: Nevers

Nièvre

Rencontre avec l’artiste Cléa Darnaud Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, 14 décembre 2019, Nevers. Rencontre avec l’artiste Cléa Darnaud

Centre Culturel Jean Jaures de Nevers, le samedi 14 décembre 2019 à 16:30

Dans le cadre de l’exposition: « 68°44’N-52°21’W : Un passage De l’Arctique au Luxembourg, récits gravés. » Cléa Darnaud, jeune artiste nivernaise diplômée de l’école Estienne et spécialisée dans la gravure sera présente pour échanger autour de son oeuvre, son travail d’artiste mais aussi sur son expérience en février 2019 à bord du Manguier, remorqueur pris dans les glaces au Groënland. Plus de renseignements au 03.86.68.48.50. Médiathèque Jean Jaurès 17 rue Jean-Jaurès 58000 Nevers Entrée libre et gratuite.

Entrée libre

Dans le cadre de l’exposition: « 68°44’N-52°21’W : Un passage » Centre Culturel Jean Jaures de Nevers 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Nevers Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-12-14T16:30:00 2019-12-14T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nevers, Nièvre Autres Lieu Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Adresse 17 rue Jean Jaurès 58000 Nevers Ville Nevers lieuville Centre Culturel Jean Jaures de Nevers Nevers