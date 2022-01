Rencontre avec l’artiste CHRISTIAN JACCARD École d’arts plastiques Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Depuis la fin des années 70 l’artiste pratique la combustion et maîtrise du feu. Les « anonymes calcinés » présentés dans l’exposition sont des toiles achetées chez les brocanteurs. Les brûlures réalisées intentionnellement par Christian Jaccard redéfinissent les sujets peint. [Plus d’information sur le Pass sanitaire](https://www.ville-chatellerault.fr/pass-sanitaire)

Christian Jaccard, plasticien.

