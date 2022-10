Rencontre avec l’artiste Christelle Mally Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Rencontre et échange sur le travail de l'artiste Christelle Mally dans le cadre de sa résidence aux Pénitents Noirs pour la nouvelle exposition « Masques Affrontés ». Née à Douai, Christelle Mally est diplômée de l'Ecole des Beaux-Arts de Dunkerque. Dès sa formation, elle cherche sa voie au croisement de plusieurs influences, parmi lesquelles son propre environnement naturel, les cultures du continent africain ou l'Antiquité. Son œuvre est le fruit d'une réflexion appuyée sur de nombreuses références et d'une grande sensibilité à la matière et la lumière. Quelle que soit la technique utilisée (chambre photographique, stylo-bille, perles de verre, radiographie), Christelle Mally cultive le mystère, déstabilise, bouleverse.

