Rencontre avec l'artiste Anne Jaillette à la bibliothèque Andrée Chedid

Le samedi 11 mars 2023

Cette rencontre a pour but de mettre en lumière le travail de cette artiste plasticienne qui est aussi directrice de la maison des arts Solange-Baudoux à Evreux. Dans le cadre du Printemps des poètes, l'artiste Anne Jaillette exposera aussi ses encres à la bibliothèque Andrée Chedid du 28 février au 1er avril. Ses dessins sont issus de son livre d'artiste « J'ai eu un mal fou à te retrouver » et illustre les poésies de Federico Garcia Lorca dans le recueil « Federico Garcia Lorca, Polisseur d'étoiles », anthologie des œuvres du poète éditée par les éditions Eres. Collection Po&Psy. Anne Jaillette née en 1961 à Evreux, privilégie le dessin autour de thèmes allant du « grand dehors » : le paysage, le ciel, les nuages, au « dedans » plus intime : les objets du quotidien, les fleurs, les robes… Elle travaille dans son jardin, en pleine nature, mais aussi en pérégrination dans les pièces de sa maison et dans son atelier. Jouant avec le temps du dessin et de son rapport frontal ou de mémoire avec son sujet, sa recherche se nourrit de ses allers et venues entre le monde et l'espace intime portées par son plaisir au dessin. Dès 1988, elle est membre du collectif de plasticien.nes « Motion » et participe à des expositions collectives et personnelles ainsi qu'à des performances. En 2016, 16 de ses dessins issus de son livre d'artiste « J'ai eu un mal fou à te retrouver » sont présents dans le livre « Federico, Garcia Lorca , Polisseur d'étoiles », anthologie des œuvres du poète éditée par les éditions Eres/Po et Psy/In Extenso. Depuis, son travail est présenté dans le cadre du collectif des artistes de l'association Po et Psy : en 2019 à la Bibliothèque d'étude et du Patrimoine de Toulouse, au Centre d'art contemporain de Briançon. En 2020, une performance avec le saxophoniste Guillaume Guedin a lieu dans le cadre de la Nuit des Conservatoires à Évreux à partir de ses partitions graphiques. En novembre 2022, 9 de ses œuvres sont exposées dans le cadre de l'exposition « Météorologiques » au Musée d'art Moderne du Havre (MUMA).

