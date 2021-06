Henrichemont Henrichemont Cher, Henrichemont Rencontre avec l’Artiste Alice Deloule Henrichemont Henrichemont Catégories d’évènement: Cher

L’occasion aussi de (re)découvrir travail épuré et esthétique, de parler de vos futurs projets, de les affiner ou simplement admirer la lumière avec Alain Pelletier de 14 h à 18h Une journée entière pour rencontrer l’Artiste Alice Deloule, Maquettiste d’Art et Alain Pelletier, créateur de Luminaires Design Venez découvrir l univers poétique et délicat, parler technique, inspiration, parcours …

L'occasion aussi de (re)découvrir travail épuré et esthétique, de parler de vos futurs projets, de les affiner ou simplement admirer la lumière avec Alain Pelletier de 14 h à 18h

