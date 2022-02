Rencontre avec l’artiste Alexia Lepelletier Capbreton, 24 février 2022, Capbreton.

Rencontre avec l’artiste Alexia Lepelletier Maison de l’Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle Capbreton

2022-02-24 – 2022-02-24 Maison de l’Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle

Capbreton Landes

EUR Venez à la rencontre d’Alexia Lepelletier et partager un moment convivial autour de ses créations.

Artiste-peintre et illustratrice, Alexia Lepelletier est aussi une surfeuse accomplie puisant son inspiration de ses voyages et dans les paysages qui l’entourent. L’océan rythme sa vie, elle ne s’en est jamais éloignée, cherchant continuellement à se lier à lui avec sa planche ou ses pinceaux.

+33 5 58 72 96 05

Maison de l’Oralité et du Patrimoine 54 Rue du Général de Gaulle Capbreton

