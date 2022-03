Rencontre avec l’arbre et initiation à la gemmothérapie Saint-Sauveur, 27 mars 2022, Saint-Sauveur.

Rencontre avec l’arbre et initiation à la gemmothérapie Saint-Sauveur

2022-03-27 – 2022-03-27

Saint-Sauveur Gironde Saint-Sauveur

EUR 25 Partez à la découverte des arbres et de leurs utilisations : médicinales, nourricières, fourragères, artistiques…

Ensemble, nous aborderons la gemmothérapie, la médecine des bourgeons des arbres et nous réaliserons un macérât de bourgeons.

RDV sur le parking du château (à côté de l’accueil), 10 minutes avant le départ.

A prévoir : Des vêtements et chaussures adaptés à la météo et à la marche – un bocal à confiture vide préalablement désinfecté à l’alcool ménager.

+33 6 33 88 65 43

libre

Saint-Sauveur

