Rencontre avec l’arbre et initiation à la gemmothérapie Saint-Laurent-Médoc, 9 avril 2022, Saint-Laurent-Médoc.

Rencontre avec l’arbre et initiation à la gemmothérapie Saint-Laurent-Médoc

2022-04-09 – 2022-04-09

Saint-Laurent-Médoc Gironde Saint-Laurent-Médoc

EUR 25 Partez à la découverte des arbres et de leurs utilisations : médicinales, nourricières, fourragères, artistiques…

Ensemble, nous aborderons la gemmothérapie, la médecine des bourgeons des arbres et nous réaliserons un macérât de bourgeons.

A prévoir : Des vêtements et chaussures adaptés à la météo et à la marche – un bocal à confiture vide préalablement désinfecté à l’alcool ménager.

RDV sur le parking du domaine de Saint-Queyran 10 minutes avant le départ .

– Pour y accéder, prendre la « route de Senajou Benon » puis prenez le chemin domaniale (chemin blanc) à gauche, juste après le rucher école de Saint-Laurent-Médoc et avant l’IME (ADAPEI) de Saint-Laurent-Médoc. Il faut parcourir environ 800 m en voiture sur le chemin domaniale avant d’arriver sur le parking du domaine de Saint-Queyran.

+33 6 33 88 65 43

Saint-Laurent-Médoc

