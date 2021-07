Paris Le Bab-Ilo Paris Rencontre avec Lameck Macaba du collectif Masemba Le Bab-Ilo Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre avec Lameck Macaba du collectif Masemba Le Bab-Ilo, 1 août 2021-1 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 1 août 2021

de 16h à 17h

gratuit

Dans le cadre de l’hyperfestival, le club le Bab-Ilo présente son « Bab-Ilo Festival – Jazz Une serie de concerts et de rencontres avec des acteurs culturels et associatifs du 24 juillet au 8 août 2021 Lameck Macaba est un chanteur-compositeur et percussionniste d’origine brésilienne. Il joue depuis toujours des claves bantoues, instrument traditionnel des civilisations de l’aire bantoue, du sud du Cameroun à l’Afrique australe. Musicologue, il concentre ses recherches sur les racines bantou-angolaises des lexiques et musiques de la diaspora bantoue et des population afro-brésiliennes, Il présentera au Bab-Ilo deux résultats importants de sa recherche sur les héritages des afro-brésiliens et des afro-caribéens, lors d’une conférence intitulée : La clave – ADN d’un peuple, d’une histoire et héritage pour le futur. (Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations) Animations -> Conférence / Débat Le Bab-Ilo 9 rue du baigneur Paris 75018

