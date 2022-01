Rencontre avec Laetitia Bernard Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Rencontre avec Laetitia Bernard Médiathèque Marguerite Yourcenar, 24 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le jeudi 24 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Venez rencontrer Laetitia Bernard, sportive et journaliste, qui viendra nous parler de son parcours et de son livre « Ma vie est un sport d’équipe ! » (Stock, 2021) Non voyante de naissance, Laetitia Bernard est une ancienne sportive de haut niveau en équitation : 6 fois championne de France de saut d’obstacles. Journaliste au service des sports de Radio France depuis 2015, Laetitia Bernard porte plusieurs chroniques et podcasts, comme « Le sens des Jeux » un podcast immersif créé à l’occasion des JO de Tokyo. Elle a par ailleurs couvert les Jeux Paralympiques de Londres, Rio, Sotchi et Pyeong Chang. jeudi 24 mars à 19h entrée libre dans la limite des places disponibles auditorium (niveau -1) Médiathèque Marguerite Yourcenar 41 rue d’Alleray Paris 75015 Contact : 0145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar https://twitter.com/bibYourcenar Concert

Date complète :

2022-03-24T19:00:00+01:00_2022-03-24T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Adresse 41 rue d'Alleray Ville Paris lieuville Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Departement Paris

Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/