Rencontre avec la Voirie Marché de la Navigation, 7 mai 2022, Genève.

Rencontre avec la Voirie

du samedi 7 mai au samedi 28 mai à Marché de la Navigation

Dans une **démarche de proximité**, des employés de la Ville répondront **in situ** **aux questions des habitant-e-s sur le tri des déchets**, afin de susciter le dialogue et permettre un contact direct entre administré-s-s et agent-e-s de la fonction publique. Le public pourra poser toutes questions susceptibles d’**améliorer le recyclage ou la propreté de leur quartier**. Sur place, seront présents le-la responsable du nettoiement du quartier et un-e collaborateur-trice de l’entité de gestion des incivilités. Concrètement, ce seront 4 rendez-vous fixés avec le public durant le mois de mai, sur les écopoints les plus fréquentés des deux rives du lac. **Des croissants et du café seront offerts aux personnes présentes**: la Voirie se réjouit de vous rencontrer!

0

Le service Voirie Ville propre (VVP) va assurer des présences sur les écopoints de la ville de Genève pour informer la population sur les thématiques des déchets.

Marché de la Navigation Place de la Navigation, 1201 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T13:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T13:00:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T13:00:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T13:00:00