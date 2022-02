Rencontre avec la TAN de votre quartier Restaurant intergénérationnel Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Restaurant intergénérationnel, le vendredi 18 mars à 14:30

Au programme de cette rencontre : – Présentation du réseau, des différents services accessibles aux seniors – Informations sur les différentes formules d’abonnement. – Echanges sur l’usage au quotidien des transports en commun, conseils et astuces, sensibilisation aux chutes. – Le réseau Tan à venir

Gratuit, inscription obligatoire

Venez échanger avec l’équipe Prévention TAN des quartiers Nantes Nord. Restaurant intergénérationnel 31 rue de Malville, NANTES Nantes Breil – Barberie Loire-Atlantique

2022-03-18T14:30:00 2022-03-18T16:00:00

