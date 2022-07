RENCONTRE AVEC LA ROMANCIÈRE SONIA SCHUBERT Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Maine-et-Loire La Librairie ParChemins accueille la romancière Sonia Schubert, qui se fera un plaisir d’échanger avec vous au sujet de son nouveau roman « L’oiseau sur la pierre écarlate ».

Rencontre avec Sonia Schubert autour de son second roman

La Librairie ParChemins accueille la romancière Sonia Schubert, qui se fera un plaisir d'échanger avec vous au sujet de son nouveau roman « L'oiseau sur la pierre écarlate ».

Vous aviez peut-être découvert cette romancière avec son premier roman « Nadji, poussière d'étoiles » paru aux éditions Terres du couchant ? Dans son deuxième livre « L'oiseau sur la pierre écarlate », on retrouve toute la sensibilité de son écriture.

