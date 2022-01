Rencontre avec la romancière Adèle Rosenfeld Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 31 mars 2022

de 19h00 à 21h00

gratuit

Venez rencontrer la romancière Adèle Rosenfeld pour son premier roman « Les méduses n’ont pas d’oreilles » ! Une rencontre exclusive, suivie d’une séance de dédicaces, entièrement accessible en français/langue des signes française. LE LIVRE : Quelques sons parviennent encore à l’oreille droite de Louise, mais plus rien à gauche. Celle qui s’est construite depuis son enfance sur un entre-deux – ni totalement entendante, ni totalement sourde – voit son audition baisser drastiquement lors de son dernier examen chez l’ORL. Face à cette perte inéluctable, son médecin lui propose un implant cochléaire. Un implant cornélien, car l’intervention est irréversible et lourde de conséquences pour l’ouïe de la jeune femme. Dans ce texte plein d’humour et de douceur, Adèle Rosenfeld tient en joue la peur du silence en explorant les failles du langage ainsi que la puissance de l’imaginaire. Les méduses n’ont pas d’oreilles est une plongée dans le monde des sourds et des malentendants, un premier roman éblouissant. L’AUTEUR : Adèle Rosenfeld est née en 1986, Les méduses n’ont pas d’oreilles est son premier roman. Le roman est empruntable, et sera vendu sur place pour dédicaces, grâce à la librairie Les Cahiers de Colette. Rencontre entièrement accessible grâce à la présence d’interprètes LSF/Français Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée Paris 75001

