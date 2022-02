Rencontre avec la rédaction de Rue89 Strasbourg club de la presse Strasbourg Europe Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

le mardi 22 février à 12:30

Les journalistes de la rédaction seront face aux membres du Club de la presse de Strasbourg, pour évoquer le média, sa ligne éditoriale, ses ambitions et ses limites.

Réservé aux membres du club

Rencontre de la rédaction avec les membres du Club de la presse club de la presse Strasbourg Europe 10 place Kléber, Strasbourg Strasbourg Krutenau Bas-Rhin

2022-02-22T12:30:00 2022-02-22T13:30:00

