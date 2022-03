Rencontre avec la Red Team “Ces guerres qui nous attendent : 2030-2060” Station Ausone, 5 avril 2022, Bordeaux.

Station Ausone, le mardi 5 avril à 18:00

Cap Sciences et la librairie Mollat s’unissent pour proposer ECHO, un cycle de conférences de grandes personnalités, destiné à faire résonner les états contemporains de la pensée. Entre état des lieux et prospective, le cycle ECHO reçoit des écrivains, des dessinateurs, des scientifiques, des explorateurs, des figures attachées à la diffusion des savoirs, cherchant à proposer à tous les curieux de nouvelles voies de compréhension. Ouvert à l’échange et au débat, ECHO est un rendez-vous mensuel d’ouverture de l’esprit. Rencontre avec deux des membres de la Red Team autour de leur ouvrage “Ces guerres qui nous attendent : 2030-2060” (Ed. des Equateurs 05/01/2022) : Laurent Genefort et Marie Roussie. Résultat d’un projet inédit réunissant le ministère français des Armées, l’Université Paris Sciences et Lettres ainsi que dix écrivains de science-fiction et de roman noir pour prévoir les conflits futurs à l’horizon 2030-2060. Deux hypothèses sont développées en quatre récits de fiction : une nation pirate consécutive au changement climatique et les conséquences des failles du monde numérique… Entretien avec Raphaël Dupin, en partenariat avec la Librairie Mollat. Rendez-vous à la Station Ausone mardi 5 avril 2022 à 18h. La rencontre sera diffusée en direct sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat. Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Entrée gratuite

