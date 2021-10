Rencontre avec la réalisatrice : ZIYARA Cinéma Le Trianon, 20 novembre 2021, Romainville.

_**ZIYARA**_ RÉALISÉ PAR SIMONE BITTON FRANCE | 2020 | DOCUMENTAIRE | 1H39 Ziyara, c’est la visite aux saints, une pratique populaire commune au juifs et aux musulmans du Maroc . Aujourd’hui les juifs sont presque tous partis, mais leurs saints sont toujours là, La réalisatrice va à la rencontre de leurs gardiens, humbles et magnifiques protecteurs musulmans de sa mémoire juive. La blessure de la séparation est encore béante, l’écho des guerres d’Orient plane silencieusement sur la rencontre, mais la caméra retisse le lien, recueille anecdotes, sourires, hospitalité et bénédictions, portant le film vers une nouvelle complicité entre filmeuse et filmés. Magnifique film que ce road-movie en quête des lieux saints juifs gardés et protégés par des musulmans nostalgiques et profondément attachés à cette histoire, à cette mémoire. Le résultat est un film qui fait revivre ces temps où juifs arabes et musulmans vivaient ensemble, croyant au même dieu, disposant des mêmes lieux de culte. Et cela avec émotion, simplicité et humour. On mesure alors ce que nous avons perdu, ce qui faisait lien entre tous au-delà des religions, des identités.

