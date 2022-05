Rencontre avec la réalisatrice : SI LE VENT TOMBE, de Nora Martirosyan Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Rencontre avec la réalisatrice : SI LE VENT TOMBE, de Nora Martirosyan Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, 19 mai 2022, Tourcoing. Rencontre avec la réalisatrice : SI LE VENT TOMBE, de Nora Martirosyan

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, le jeudi 19 mai à 20:00

Séance spéciale : Rencontre avec la réalisatrice **SI LE VENT TOMBE** **de Nora Martirosyan** **2021 | 1h40** Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout.

Tarif plein – 5.50€ Tarif réduit (étudiants, collégiens, lycéens, demandeur d’emploi, bénéficiaires du RSA) – 4.50€ Tarif -14 ans – 3.00€

Séance spéciale : Rencontre avec la réalisatrice SI LE VENT TOMBE de Nora Martirosyan 2021 | 1h40 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T20:00:00 2022-05-19T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Adresse 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex Ville Tourcoing lieuville Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Departement Nord

Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/

Rencontre avec la réalisatrice : SI LE VENT TOMBE, de Nora Martirosyan Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 2022-05-19 was last modified: by Rencontre avec la réalisatrice : SI LE VENT TOMBE, de Nora Martirosyan Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains 19 mai 2022 Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains Tourcoing tourcoing

Tourcoing Nord