Rencontre avec la réalisatrice de [Sis dies corrents (Seis días corrientes)](https://www.cinespagnol-nantes.com/sis-dies-corrents/), long-métrage en compétition dans la catégorie Fictions. Evenement organisé dans le cadre de la 31e édition du Festival du cinéma espagnol Nantes.

Entrée libre. Pass vaccinal à présenter à l’accueil

Les rencontres du Festival du Cinéma espagnol à Cosmopolis Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

