le vendredi 13 mai à 20:00

Séance spéciale : rencontre avec la réalisatrice ! **L’ÉTÉ, L’ÉTERNITÉ** **d’Émilie Aussel** **2022 | 1h15** Vivre et aimer du haut de ses 18 ans, plonger dans l’insouciance de l’été, perdre brutalement sa meilleure amie, s’apercevoir que rien ne dure toujours, renaître.

Tarif plein : 5.50€ | Tarif réduit (demandeurs d’emploi, séniors, étudiants, collégiens, lycéens, bénéficiaires du RSA) : 4.50€

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 rue du Fresnoy, 59202 Tourcoing cedex

2022-05-13T20:00:00 2022-05-13T22:00:00

