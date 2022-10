Rencontre avec la productrice du Sentier des Plantes Cransac Cransac CransacCransac Catégories d’évènement: Aveyron

2022-11-14 – 2022-11-14 Cransac

Aveyron Cransac Aveyron EUR L’ENVOL Place Jean Jaurès Cransac Rencontre avec la productrice du Sentier des Plantes Office de Tourisme et du Thermalisme – Cransac-Les-Thermes – 15h

Sarah, productrice de plantes aromatiques et médicinales à Firmi (2 km de Cransac), vous fera découvrir son métier et ses différents produits à bases de plantes certifiés bio. Entrée gratuite. Réservation obligatoire jusqu’à la veille. Office de Tourisme et du Thermalisme 05.65.63.06.80 tourisme@decazeville-communaute.fr +33 5 65 63 06 80 http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/ Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

