Rencontre avec la productrice du Sentier des Plantes

2022-03-21 – 2022-03-21

Cransac Aveyron

EUR L’ENVOL Place Jean Jaurès Cransac Rencontre avec la productrice du Sentier des Plantes

Office de Tourisme et du Thermalisme – Cransac-Les-Thermes – 15h

Sarah, productrice de plantes aromatiques et médicinales à Firmi (2 km de Cransac), vous fera découvrir son métier et ses différents produits à bases de plantes certifiés bio. Entrée gratuite. Réservation obligatoire jusqu’à la veille.

Office de Tourisme et du Thermalisme 05.65.63.06.80

tourisme@decazeville-communaute.fr +33 5 65 63 06 80 http://www.tourisme-paysdecazevillois.fr/

Office de Tourisme et du Thermalisme de Decazeville Communauté

