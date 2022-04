Rencontre avec la préhistorienne Marylène Patou-Mathis Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac Dordogne Montignac Marylène Patou-Mathis, spécialiste des comportements des néandertaliens viendra sur le site du Régourdou, pour aborder la thématique de “l’ours et Néandertal”. Sous la forme d’une balade sur le site, elle nous invite à découvrir et approfondir ce sujet si passionnant.

