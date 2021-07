Roubaix École Blaise Pascal Nord, Roubaix Rencontre avec la Police Nationale et les riverains École Blaise Pascal Roubaix Catégories d’évènement: Nord

Rencontre Police Nationale et riverains du quartier de l’Alma JEUDI 29 JUILLET, 18H30 AU RESTAURANT SCOLAIRE ECOLE BLAISE PASCAL Rue de la Guinguette, Roubaix En présence de : – Jean DEROI, Adjoint au Maire en charge des Quartiers Nord – Margaret CONNELL, Adjointe au Maire en charge de la Sécurité – Abdelkader HAROUNE, Commissaire Divisionnaire Roubaix

Entrée libre

