Médiatheque de Monts, le samedi 22 janvier 2022 à 14:00

Un agent de la Police Municipale de Monts viendra à la bibliothèque pour parler de son métier et de ses principales missions. Pour clôturer la séance, nous répondrons à toutes vos questions sur le métier.

Places limitées

Découvrez le métier de la Police Municipale

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T14:00:00 2022-01-22T16:00:00

