Rencontre avec la poète Esther Tellermann Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre avec la poète Esther Tellermann Bibliothèque Sorbonne Nouvelle Paris, 28 septembre 2023, Paris. Le jeudi 28 septembre 2023

de 18h00 à 19h30

.Public adultes. gratuit

Une poésie toute tendue vers une impossible consolation où destinée personnelle et portée universelle tentent de dépasser, dans le mythe, les répétitions tragiques de l’histoire. A l’occasion de la publication de son dernier livre Ciel sans prise paru aux Editions Unes, la Bibliothèque Sorbonne Nouvelle vous convie à une rencontre avec la poète et psychanalyste Esther Tellermann, animée par Thomas Augais, enseignant-chercheur en littérature moderne et lui même poète.

Bibliothèque Sorbonne Nouvelle 8, avenue de Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://www.dbu.univ-paris3.fr/accueil-dbu https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/ https://www.facebook.com/bibliothequesorbonnenouvelle/

