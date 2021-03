La Commanderie Rencontre avec la poète Cécile Oumhani [en ligne] La Commanderie

La Commanderie, le mardi 23 mars à 18:00

**Rendez-vous sur le facebook** [**KIOSQ – Toutes vos sorties à SQY**](https://www.facebook.com/kiosq.sqy) Médiation : Gilles Cheval **Cécile Oumhani** est romancière et poète. Son écriture aime à investir des lieux et des cultures autres. Les liens qu’elle a noués avec la Tunisie ont nourri plusieurs de ses livres.

Elle a reçu le Prix européen francophone Virgile 2014 pour l’ensemble de son oeuvre.

Finaliste du Prix Mallarmé 2019 pour _Mémoires inconnues_, avec des encres de Liliane-Eve Brendel, La tête à l’envers, 2019. _Le vent t’offre un lit de brume_

_et une barque pour franchir le fleuve_

_l’enfance de l’autre côté_

_danse dans sa robe de neige_

_et dresse la table pour toi_

_l’invitée des abeilles_

_tu rejoins le passé_

_dans le marc séché_

Cécile Oumhani Passeurs de rives, éditions La tête à l'envers, 2015 En partenariat avec la médiathèque Jean-Rousselot, Guyancourt Dans le cadre du Printemps des poètes.

Gratuit

La Commanderie Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt