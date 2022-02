Rencontre avec la Mascotte de La Plagne La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise

Savoie

Rencontre avec la Mascotte de La Plagne La Plagne Tarentaise, 18 février 2022, La Plagne Tarentaise. Rencontre avec la Mascotte de La Plagne Plagne 1800 Front de neige La Plagne Tarentaise

2022-02-18 11:30:00 11:30:00 – 2022-02-18 Plagne 1800 Front de neige

La Plagne Tarentaise Savoie Venez rencontrer Plagnou la mascotte de la Plagne. Vous pouvez faire un petit Check, un gros câlin ou même une belle photo de famille. Plagne 1800 Front de neige La Plagne Tarentaise

dernière mise à jour : 2022-02-09 par

Détails Catégories d’évènement: La Plagne-Tarentaise, Savoie Autres Lieu La Plagne Tarentaise Adresse Plagne 1800 Front de neige Ville La Plagne Tarentaise lieuville Plagne 1800 Front de neige La Plagne Tarentaise Departement Savoie

La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-plagne-tarentaise/

Rencontre avec la Mascotte de La Plagne La Plagne Tarentaise 2022-02-18 was last modified: by Rencontre avec la Mascotte de La Plagne La Plagne Tarentaise La Plagne Tarentaise 18 février 2022 La Plagne-Tarentaise Savoie

La Plagne Tarentaise Savoie