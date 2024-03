Rencontre avec la maison d’édition Le Pôticha Théâtre Jules Julien Toulouse, jeudi 21 mars 2024.

En mars, le Théâtre Jules Julien propose un temps fort autour des écritures théâtrales contemporaines avec un plein feu sur une jeune maison d’édition de textes pour le théâtre basée à Toulouse : Le Pôticha !

Créé par Maëva Meunier et Romane Nicolas, Le Pôticha « se donne pour mission de publier les œuvres puissantes et non-oppressives qui vont construire le monde libéré que nous espérons. Pour ce faire nous voulons mettre en lumière les travaux développant de nouvelles narrations et des formes de récits alternatives. »

Après 3 textes mis en lectures pendant les Rassemblées en août dernier, nous avons voulu prolonger la rencontre avec la maison d’édition et particulièrement celles qui l’anime.

La soirée commencera par des lectures mises en espace de plusieurs extraits de textes édités au Pôticha par les élèves de 1ère année du cycle spécialisé du département Théâtre du Conservatoire de Toulouse, accompagné.e.s par Hugues Chabalier.

Après un entracte, la soirée se continuera par une table-ronde, rencontre et discussion, en présence des éditrices, occasion de connaitre plus précisément le fonctionnement et la dynamique de cette maison d’édition qu’on aime beaucoup.

Entrée libre sous réserve de places disponibles

Réservations et renseignements : manon.rebuffel@mairie-toulouse.fr – 05.81.91.79.10

