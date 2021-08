Rencontre avec la fille de Romy Schneider, Sarah Biasinii Labouheyre, 2 septembre 2021, Labouheyre.

Rencontre avec la fille de Romy Schneider, Sarah Biasinii 2021-09-02 19:00:00 – 2021-09-02 Place de la Mairie Cinéma Le Félix

Labouheyre Landes Labouheyre

La Médiathèque de Labouheyre et la Médiathèque des Landes proposent un Rendez-vous exceptionnel avec la fille de Romy Schneider, Sarah Biasini, jeudi 2 septembre à 19h au cinéma Le Félix.

Sarah Biasini parlera de son livre « La beauté du ciel » publié dans la collection La Bleue aux éditions Stock en janvier 2021.

Dans ce récit autobiographique, l’auteure écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui exprime ses joies, ses peines, ses angoisses, et surtout une absence, celle de sa propre mère, Romy Schneider.

« La beauté du ciel », c’est le livre de la vie, envers et contre tout qui ne laissera personne indifférent.

La rencontre sera animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire.

Des dédicaces en collaboration avec la librairie La Veillée de Biscarrosse est prévue après la séance.

L’entrée est libre et gratuite.

La Médiathèque de Labouheyre et la Médiathèque des Landes proposent un Rendez-vous exceptionnel avec la fille de Romy Schneider, Sarah Biasini, jeudi 2 septembre à 19h au cinéma Le Félix.

Sarah Biasini parlera de son livre « La beauté du ciel ».

+33 5 58 07 16 54

La Médiathèque de Labouheyre et la Médiathèque des Landes proposent un Rendez-vous exceptionnel avec la fille de Romy Schneider, Sarah Biasini, jeudi 2 septembre à 19h au cinéma Le Félix.

Sarah Biasini parlera de son livre « La beauté du ciel » publié dans la collection La Bleue aux éditions Stock en janvier 2021.

Dans ce récit autobiographique, l’auteure écrit à sa fille qui vient de naître. Elle lui exprime ses joies, ses peines, ses angoisses, et surtout une absence, celle de sa propre mère, Romy Schneider.

« La beauté du ciel », c’est le livre de la vie, envers et contre tout qui ne laissera personne indifférent.

La rencontre sera animée par Jean-Antoine Loiseau, journaliste littéraire.

Des dédicaces en collaboration avec la librairie La Veillée de Biscarrosse est prévue après la séance.

L’entrée est libre et gratuite.

P Normand / Dpt40

dernière mise à jour : 2021-08-23 par