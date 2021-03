Rouen Librairie Funambules Rouen, Seine-Maritime Rencontre avec la dessinatrice Evemarie Librairie Funambules Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Rencontre avec la dessinatrice Evemarie Librairie Funambules, 27 mars 2021-27 mars 2021, Rouen. Rencontre avec la dessinatrice Evemarie

Librairie Funambules, le samedi 27 mars à 14:30

La dessinatrice EVEMARIE sera notre invité le samedi 27 mars pour la sortie de son nouvel album MAGICAL MYSTERY JUNE.

Après un premier album scénarisé par Fabcaro (HEY JUNE chez Delcourt), la dessinatrice prend les rênes de ce nouvel album !

Pensez à vous inscrire pour obtenir un créneau horaire

Rencontre et bonne humeur avec Evemarie ! Librairie Funambules 55 rue Jeanne d’Arc 76000 Rouen Rouen Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-27T14:30:00 2021-03-27T17:30:00

