Orée d’Anjou Maine-et-Loire Ouverture des répétitions au public Immergez-vous dans le processus de création d’une pièce !

La compagnie Mise en Pièce vous ouvre les portes du théâtre.

A l’occasion des 500 ans de la naissance de Joachim du Bellay, la compagnie Mise en Pièce travaille sur un nouveau spectacle qui sera joué lors des journées européennes du patrimoine.

Mais comment se prépare une compagnie de théâtre? Afin de tout savoir sur la naissance d’un spectacle, venez voir les artistes en répétition et échanger avec eux. GRATUIT

