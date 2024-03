RENCONTRE AVEC LA COMPAGNIE 36 DU MOIS – DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA MARIONNETTE & DES FORMES ANIMÉES Lanuéjols, mardi 19 mars 2024.

Rencontre avec la Compagnie 36 du mois

Visite guidée et détaillée d’œuvres de l’exposition variations

Dans le cadre de la semaine de la marionnette & des formes animées

Mardi 19 mars

18h > 19h

Bergerie du pré de la Tour à Langlade

Dès 7 ans

Entrée …

Entrée libre

Infos & résas (places limitées)

Cie l’hiver nu 07 88 59 32 76 / communication@lhivernu.com

La compagnie vous propose une visite guidée de ses installations poétiques et mécaniques, suivie d’un temps d’échange.

Visite suivie d’un apéritif-tisane partagé, apportez une petite tarte ou un bout de fromage nous les dégusterons tou·te·s ensemble.

Dans le cadre de la semaine de la marionnette et des formes animées, la compagnie 36 du mois est présente tout au long de la semaine dans le Valdonnez avec l’installation d’oeuvres dans différents lieux de la vallée (commerces, foyer rural).

Vous pouvez retrouver en accès libre les oeuvres de l’exposition “Variations” jusqu’au jeudi 21 mars Au restaurant O Bram’s a` St-Etienne-du-Valdonnez, a` l’e´cole de Lanue´jols, a` la salle des fe^tes et a` la Bergerie de Langlade Brenoux, a` Saint-Bauzile.

L’ensemble des œuvres sont à retrouver à la fabrique théâtrale du Viala Samedi 23 mars.

> à 17h visite ludique et guidée de l’expo

> à 18h Spectacle ON ÉTAIT UNE FOIS (6 €)

> Réservations pour le spectacle 04 66 65 75 75 / scenescroisees.fr

> à 20h30 banquet à prix libre

Evénement co-accueilli par La fabrique Théâtrale du Viala, Scènes Croisées, et l’EPCI Mont-Lozère EUR.

Début : 2024-03-19 18:00:00

fin : 2024-03-19

Lieu-dit Le Viala

Lanuéjols 48000 Lozère Occitanie communication@lhivernu.com

