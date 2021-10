Chéraute Chéraute Chéraute, Pyrénées-Atlantiques Rencontre avec la Cie Têtes de mules Chéraute Chéraute Catégories d’évènement: Chéraute

Pyrénées-Atlantiques

Rencontre avec la Cie Têtes de mules Chéraute, 13 octobre 2021, Chéraute. Rencontre avec la Cie Têtes de mules 2021-10-13 – 2021-10-13

Chéraute Pyrénées-Atlantiques Chéraute Rencontre avec la Cie Têtes de mules au fronton de Chéraute. C’est un théâtre forain.

La Cie sera en Soule du 4 au 14 octobre pour une résidence de création de son nouveau spectacle. Apocalypso met en scène la troupe de théâtre ambulant Freakshow. Rencontre avec la Cie Têtes de mules au fronton de Chéraute. C’est un théâtre forain.

Détails Catégories d'évènement: Chéraute, Pyrénées-Atlantiques