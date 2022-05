Rencontre avec la Cie Née d’un doute: cirque Sauveterre-de-Béarn, 18 mai 2022, Sauveterre-de-Béarn.

Rencontre avec la Cie Née d’un doute: cirque Sauveterre-de-Béarn

2022-05-18 19:00:00 – 2022-05-18

Sauveterre-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques Sauveterre-de-Béarn

Rencontre à l’Epicerie sans fin avec la ” Cie Née d’un doute” en partenariat avec Le Moment Librairie.

Monde Parallèle est l’adaptation circassienne pour l’espace public du roman graphique de Clément

Charbonnier-Bouet. Il s’agit avant toute chose d’une histoire de lignes, de paysage rugueux, rempli

d’interstices vibrants, miroir des lieux à la lisière des grandes agglomérations. Une marche pour

distordre le temps, anesthésier les pensées, le corps, combler des vides à l’intérieur. Lignes qui

forment les mots, métronomes qui rythment, dansent le pas. Tendre des fils entre vous et nous. Nous

et eux. Eux et vous. Entre chacun de nous. Nous étant l’autre, le paysage. Nos corps écrivant,

redessinant le bord des villes.

+33 5 59 38 68 71

@ Lacaze aux Sottises

Sauveterre-de-Béarn

