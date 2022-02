Rencontre avec la Bédéiste Maïté Grandjouan -Festival Die-Hawaï Die Die Catégories d’évènement: Die

Rencontre avec la Bédéiste Maïté Grandjouan -Festival Die-Hawaï Médiathèque Départementale Diois-Vercors 2, avenue de la Division du Texas Die

2022-02-26

Dans le cadre du festival Die-Hawaï. Une rencontre avec Maïté Grandjouan, bedéiste et illustratrice, autour de Fantasma (prix Artemisia 2017) pour entrevoir ses influences liées au cinéma et à la peinture. Public ados-adultes. mddv-die@ladrome.fr +33 4 75 22 22 32 https://mediatheque.ladrome.fr/die/

