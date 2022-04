Rencontre avec KOSH Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Venez découvrir les secrets du beatbox avec KOSH et profiter d’une performance en live ! Ce sera aussi l’occasion de tenter de gagner des places pour son spectacle “Faut pas louper l’KOSH” à Dinard (Théâtre Stéphan Bouttet) le vendredi 29 avril à 14h30 ! Gratuit. Jeudi 28 avril 2022 – 17h30 – Fnac Pleurtuit dinard-pleurtuit@fnac.com +33 2 22 81 00 85 Venez découvrir les secrets du beatbox avec KOSH et profiter d’une performance en live ! Ce sera aussi l’occasion de tenter de gagner des places pour son spectacle “Faut pas louper l’KOSH” à Dinard (Théâtre Stéphan Bouttet) le vendredi 29 avril à 14h30 ! Gratuit. Jeudi 28 avril 2022 – 17h30 – Fnac Pleurtuit Pleurtuit

