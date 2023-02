Rencontre avec Kiyémis, autrice, poétesse et militante afroféministe. Bibliothèque Aimé Césaire Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre avec Kiyémis, autrice, poétesse et militante afroféministe. Bibliothèque Aimé Césaire, 17 mars 2023, Paris. Le vendredi 17 mars 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Rencontre avec l’autrice de “Je suis votre pire cauchemar” (Albin Michel, 2022), autour de son engagement et de son travail Le parcours de Kiyémis est riche et foisonnant. Elle anime des ateliers d’écriture et collabore à de nombreuses revues féministes, dont La Déferlante, Gaze et Deuxième page. L’autrice s’est fait connaître par son recueil de poèmes A nos humanités révoltées publié en 2018 et à sa participation au recueil collectif Sororité (Points en 2021). En novembre 2022, elle sort son essai Je suis votre pire cauchemar aux éditions Albin Michel dans lequel Kiyémis dénonce les injonctions, les normes et les diktats de la société sur les corps des femmes. Elle s’appuie notamment sur son parcours ainsi que sur de nombreuses références philosophiques et sociologiques. Dès à présent, vous pourrez découvrir son univers et ses textes grâce à son compte Instagram @kiyemis. En partenariat avec la librairie Flora Lit Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

Adeline Rapon, Albin Michel Kyemis

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Aimé Césaire Adresse 5 rue de Ridder Ville Paris lieuville Bibliothèque Aimé Césaire Paris Departement Paris

Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre avec Kiyémis, autrice, poétesse et militante afroféministe. Bibliothèque Aimé Césaire 2023-03-17 was last modified: by Rencontre avec Kiyémis, autrice, poétesse et militante afroféministe. Bibliothèque Aimé Césaire Bibliothèque Aimé Césaire 17 mars 2023 Bibliothèque Aimé Césaire Paris Paris

Paris Paris