RENCONTRE avec Katerina Fronista Musée départemental Arles antique Arles, vendredi 22 mars 2024.

Maître luthier, concertiste et chercheur en ethnologie des techniques

Comment se conjuguent Art et Artisanat

Vendredi 22 mars 2024 à 18h00

Auditorium Jean-Maurice ROUQUETTE

Musée départemental Arles antique

Presqu’île du Cirque Romain

Entrée libre

L’association des Amis du Musée Réattu donne Carte blanche à Katerina Fronista !



Comment se conjuguent Art et Artisanat ?



A quel endroit situons-nous l’expression artistique quand on est artisan? L’artisanat est basé sur l’acquisition d’une technicité parfaite, l’artisanat d’art n’en est pas moins, mais……cette extension

d’art que signifie t’elle en réalité ?



Son atelier installé à Avignon, Katerina Fronista est venue au métier de maître-luthier non par filiation luthière ni par racines mirecurtiennes, mais par amour de la musique et du violon.

Egalement concertiste et chercheur en ethnologie des techniques, elle nous donnera sa réponse à la question de la conjugaison Art et Artisanat via une conférence illustrée. .



Début : 2024-03-22 18:00:00

fin : 2024-03-22

Musée départemental Arles antique Avenue de la 1er division Française libre

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info.mdaa@departement13.fr

