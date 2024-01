Rencontre avec Kaoutar Harchi « Écriture et périphérie : comment vient la révolte » Bibliothèque Václav Havel Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Public adultes. A partir de 18 ans. gratuit

Rencontre avec la sociologue et écrivaine Kaoutar Harchi

Kaoutar Harchi mène dans Comme nous existons (Actes Sud) une

enquête autobiographique pour saisir, retranscrire au plus près cet état

d’éveil, de peur et d’excitation provoqué, dit-elle, « par la découverte que nous – jeunes

filles et jeunes garçons identifiés comme musulmans, que nous le soyons ou pas

d’ailleurs – étions perçus à l’aube des années 2000 par un ensemble d’hommes et de femmes comme un problème. » Un

livre où l’amour filial et l’éveil de la conscience politique s’entremêlent dans une langue poétique et

puissante.

Kaoutar Harchi est chercheuse en sociologie et écrivaine. Elle a publié

plusieurs romans dont L’Ampleur du saccage (2011) et À l’origine notre père obscur (2014) aux

éditions Actes Sud ainsi qu’un essai

intitulé Je n’ai qu’une langue, ce n’est

pas la mienne chez Pauvert en 2016. Elle publie un récit

autobiographique intitulé Comme nous existons chez Actes Sud en

2021. En février de cette année, avec Joseph

Andras, est paru un nouvel essai Littérature et révolution aux éditions

Divergence, occasion de revenir sur une question ancienne : « Comment faire pour que

l’écriture et la littérature ne restent pas simplement à l’intérieur du livre,

mais qu’elles puissent au contraire déplacer les frontières ? ».

Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris

Contact : +33140386540 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel

Emmanuelle Le Grand