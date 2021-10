RENCONTRE AVEC JULIETTE TRÉBUCHET, LES COULEURS DE L’ENVOL – LA CORBATA ROSA Rochefort-sur-Loire, 24 octobre 2021, Rochefort-sur-Loire.

RENCONTRE AVEC JULIETTE TRÉBUCHET, LES COULEURS DE L’ENVOL – LA CORBATA ROSA galerie la corbata rosa 7 rue de l’Ancienne Cure Rochefort-sur-Loire

2021-10-24 14:00:00 – 2021-10-24 18:30:00 galerie la corbata rosa 7 rue de l’Ancienne Cure

Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire Rochefort-sur-Loire

La corbata rosa, galerie d’art actuel à Rochefort-sur-Loire, accueille du mercredi 1er septembre au 24 octobre 2021, une exposition personnelle de Juliette Trébuchet intitulée Les couleurs de l’envol dans sa salle n°3. Cette présentation rassemble un ensemble de peintures sur toiles et d’aquarelles sur papiers dont de nombreuses œuvres inédites de l’artiste Juliette Trébuchet.

Ces différentes techniques se retrouvent dans ses peintures, dessins et sculptures qui traitent du corps et de l’abstraction.

Quelque chose se fait, je ressens l’impératif d’aller plus loin, de trouver ce qui anime les traits, l’expression ressentie…

Dans ses travaux abstraits Juliette Trébuchet présente un geste libéré, un jeu de formes et couleurs par lequel elle cherche à retranscrire les mouvements et les émotions. Juliette tente de faire ressentir les vibrations des êtres dans un mouvement léger, vivant et joyeux. La série des aigles présentée dans cette exposition Les couleurs de l’envol rassemble des travaux où le figuratif devient le sujet de recherches picturales sur les vibrations des couleurs et le mouvement. L’aigle est un animal souvent utilisé comme emblème, blason et plus généralement en héraldique, il est à la fois un symbole de beauté, de puissance, de transmission, de pouvoir et de majesté.

Juliette Trébuchet, les couleurs de l’envol, exposition du mercredi 1er septembre au 24 octobre 2021 à la galerie la corbata rosa. L’artiste sera présente dimanche 24 octobre de 14h00 à 18h30.

Galerie la corbata rosa, 7 rue de l’Ancienne Cure, Rochefort-sur-Loire. contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72 / www.lacorbatarosa.com

Venez à la rencontre de l’artiste Juliette Trébuchet à l’occasion de la clôture de son exposition personnelle ” Les couleurs de l’envol” à la salle n°3 !

