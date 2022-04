Rencontre avec Julien Blondel Librairie des Fables Château-Thierry Catégories d’évènement: Aisne

Château-Thierry

Rencontre avec Julien Blondel Librairie des Fables, 2 avril 2022, Château-Thierry. Rencontre avec Julien Blondel

Librairie des Fables, le samedi 2 avril à 09:00 Dans le cadre du festival Passions d’avril, venez rencontrer l’auteur BD Julien Blondel publié aux Éditions Glénat, Delcourt ou encore Soleil. Librairie des Fables 20 Grande Rue, 02400 Château-Thierry Château-Thierry Aisne

